Semih Kılıçsoy: "Olmadı, özür dileriz"

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Semih Kılıçsoy: 'Olmadı, özür dileriz'
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21 Aralık 2023 22:27
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Alanyaspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Bugün biz de böyle bir sonuç beklemiyorduk. Olmadı. Özür dileriz. Daha çok çalışıp daha iyi olmak zorundayız." dedi.

Ayrıca, "Biz gençler, elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ve forma şansı bekliyoruz. İnşallah daha iyi olacağız, daha çok çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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