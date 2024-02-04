Semih Kılıçsoy'dan Arda Güler ve Boey sorusuna cevap!

Beşiktaş'a attığı iki golle galibiyeti getiren Semih Kılıçsoy, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Semih Kılıçsoy'dan Arda Güler ve Boey sorusuna cevap!
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04 Şubat 2024 21:20
Son güncelleme 04 Şubat 2024 21:31
Beşiktaş'a attığı iki golle galibiyeti getiren Semih Kılıçsoy, maçın ardından açıklama yaptı.

Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Kazanmamız gereken maçtı. Çok iyi çalıştık. Çalıştığımız şeyleri yansıttık. 2 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Çok mutluyum. Asıl mevkim forvet. Forvette daha rahat ediyorum. Nerede görev veriliyorsa orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Önemli olan oynamak." dedi.

Semih Kılıçsoy, "Gollerimden ötürü çok mutluyum. A Milli Takım forması giymek her zaman hayalim. Bunun için çok çalışıyorum. Montella ile iletişimimiz sürüyor. Hayallerimiz, hedeflerimiz var..." ifadelerini kullandı.

"Arda Güler ve Sacha Boey rekor büyük rakamlara satıldı. Bu rekoru kırabileceğini düşünüyor musun?" sorusuna Semih Kılıçsoy, "Bunları pek düşünmüyorum, oynamaya odaklıyım. Hep daha iyisini yapmaya çalışıyorum." şeklinde cevap verdi.

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