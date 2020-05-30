Semih Kaya Galatasaray için gün sayıyor

Fatih Terim'in devre arasında takıma katılması için rapor verdiği Semih Kaya yeniden Galatasaray forması giymek için gün sayıyor.29 yaşındaki oyuncunun her konuda sarı-kırmızılılarla anlaştığı yeniden Galatasaray forması giyeceği bildirildi. Ayrıca Sparta Prag ile sözleşmesi bitecek olan Semih'in dönmesinden sonra Ahmet Çalık gönderilecek.Fatih Terim'in gelecek sezon stoper rotasyonuna böylece Meksikalı Montes'in de dahil olması bekleniyor. Listedeki bir diğer isim ise Hibernian'dan Ryan Porteous.