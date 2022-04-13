Selçuk İnan, Ronaldo Nazario ile buluştu

Selçuk İnan, Ronaldo Nazario ile bir araya geldi. Ronaldo ile fotoğrafını paylaşan İnan, "Efsane" ifadesini kullandı.

Haber; Sporx.com
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Selçuk İnan, Ronaldo Nazario ile buluştu
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13 Nisan 2022 21:07
Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Ronaldo Nazario ile bir araya geldi.

Real Madrid ile Chelsea karşılaşmasını da tribünden takip eden ve İspanya'da olan İnan, Ronaldo ile fotoğrafını paylaşıp, "Efsane" ifadesini kullandı.

Selçuk İnan'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Selçuk İnan & Ronaldo Nazario




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