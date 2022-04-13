Selçuk İnan, Ronaldo Nazario ile buluştu

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Ronaldo Nazario ile bir araya geldi.Real Madrid ile Chelsea karşılaşmasını da tribünden takip eden ve İspanya'da olan İnan, Ronaldo ile fotoğrafını paylaşıp, "Efsane" ifadesini kullandı.Selçuk İnan'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.