Selçuk İnan: 'Kariyerimde bir başarı istiyorum'

Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.Kocaeli Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan İnan,dedi.Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Selçuk İnan için bugün Kocaeli Stadı'nda imza töreni düzenledi. Törende İnan, Kulüp Başkanı Recep Durul, Kulüp Teknik Asbaşkanı Zeynel Abidin Akyol ve basın mensupları hazır bulundu.Selçuk İnan ile yapılan 1+1 yıllık sözleşme ile ilgili konuşan Kulüp Başkanı Recep Durul, yapılanmaları son noktaya getirdiklerini belirterek,diye konuştu.Selçuk İnan'ın başarı odaklı biri olduğunu da söyleyen Durul, "Kocaelisporumuzun sadece Süper Lig'de kalıcılığı değil, tabi ki bunun yanında Kocaelispor'u daha önce elde etmiş olduğu başarıların üzerine de başarı ekleyerek devam etmesi. Camiamıza, hem ismine hem de tarihine yakışması gereken bunlardır. Hocamız da bu minvalde başarı odaklı bir insan. Dolayısıyla sadece kalıcılık değil biz, her zaman hedefte ne varsa hedef basamaklarını bir bir çıkma planlarımız var. Bu çok uzak değil. İşte Samsunspor'u hep birlikte gördük. Anadolu'nun güzide kulüplerinden, güçlü kulüplerimden ve bugün 3'üncü oldu; Avrupa kupalarına katılmayı hak etti. Dolayısıyla hani böyle çok ütopik bir hedef değil. Kocaelispor'umuzun gerçekten iyi bir çalışmayla, disiplinli bir çalışmayla yakalayacağı, başarabileceği şeyler" ifadelerini kullandı.Teknik Direktör Selçuk İnan da,ifadelerini kullandı.Maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen İnan,dedi."Teknik direktör olarak olmak istediğiniz en üst seviye neresi?" sorusunu da yanıtlayan İnan,diye konuştu."Kocaelispor'dan ilk teklif geldiğinde neler hissettiniz?" sorusuna da yanıt veren İnan,ifadelerini kullandı.Sözleşme hakkında da konuşan İnan,diye konuştu.İnan,dedi. Program imzaların atılması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.