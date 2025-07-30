Selçuk İnan istiyor, Okan Buruk vermiyor

Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı isimlerden biri de Metehan Baltacı olmuştu.
22 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandı.
Metehan Baltacı için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalan takımlar bulunuyor.
KOCAELİSPOR BEKLEMEDE
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kocaelispor, Metehan Baltacı transferi için Galatasaray'ın kararını bekliyor.
SELÇUK İNAN ISRARCI
Teknik direktör Selçuk İnan, bu transfer için ısrarcı...
Okan Buruk, an itibariyle olası ayrılığa sıcak bakmıyor.
22 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandı.
Metehan Baltacı için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalan takımlar bulunuyor.
KOCAELİSPOR BEKLEMEDE
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kocaelispor, Metehan Baltacı transferi için Galatasaray'ın kararını bekliyor.
SELÇUK İNAN ISRARCI
Teknik direktör Selçuk İnan, bu transfer için ısrarcı...
Okan Buruk, an itibariyle olası ayrılığa sıcak bakmıyor.