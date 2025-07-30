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Selçuk İnan istiyor, Okan Buruk vermiyor

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı istedi ancak Okan Buruk engeline takıldı.

calendar 30 Temmuz 2025 10:20
Fotoğraf: AA
Selçuk İnan istiyor, Okan Buruk vermiyor
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Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı isimlerden biri de Metehan Baltacı olmuştu.

22 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandı.

Metehan Baltacı için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalan takımlar bulunuyor.

KOCAELİSPOR BEKLEMEDE

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kocaelispor, Metehan Baltacı transferi için Galatasaray'ın kararını bekliyor.

SELÇUK İNAN ISRARCI

Teknik direktör Selçuk İnan, bu transfer için ısrarcı...

Okan Buruk, an itibariyle olası ayrılığa sıcak bakmıyor. 

 
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