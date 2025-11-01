31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
0-1
31 Ekim
Getafe-Girona
2-1
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
2-0

Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı için açıklama

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir maçı sonrası konuştu.

calendar 31 Ekim 2025 23:52 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 00:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "ucuz penaltıyla" mağlup olduklarını söyledi.

İnan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye iyi başladıklarını belirten Selçuk İnan, "İlk bölümlerde istediğimiz pozisyonları da yakaladık. Maç bize daha yakındı. Kazanabilirdik. Çalıştığımız her şeyi neredeyse sahaya yansıtabildik. Bazen pozisyonları değerlendiremediğinizde maç tehlikeli bir hal alabiliyor. 70. dakikadan sonra oyun dengede giderken aslında beklediğim bir şey oldu. Ucuz penaltıyla maçı kaybettik. Çok üzgünüm." diye konuştu.


Karşılaşmanın 90. dakikasında hakem Batuhan Kolak'ın verdiği penaltı kararıyla ilgili 40 yaşındaki teknik adam, "Onlar da insan. Hatalar da yapabilirler. Bazen hisler hataların da önüne geçiyor. Bugün içimde o hislerden biri vardı." ifadelerini kullandı.

Maçın 9. dakikasında Jerome Opoku ile çarpışmasının ardından kafasına "2 sefer" dikiş atılmasına rağmen 85. dakikaya kadar sahada kalan Serdar Dursun ile ilgili soruya Selçuk İnan, "Kendisi ve doktor sıkıntı olmadığını söylediği için oynadı. Oyuncuyu dinlemek gerekiyor. Sahada olmak istedi. Ona teşekkür ederim. Çok karakterli bir oyuncu. Arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi." yanıtını verdi.

BAHİS SKANDALI

Bahis soruşturmasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Hep umudum var. Olmaya da devam edecek. 30 seneden fazladır bu sahalardayım. Hayatımda çalışmaktan başka hiçbir şey düşünmedim. Başka şeylerin içine girmedim. Futbolun içindeki bu kötülükleri temizlemek bizim görevimiz. Bahis, yanlış kararlar ve niyetler hep konuşuldu. Türkiye'de futbolda sağlıklı bir ortam yok. Bu futbolu temiz tutmak, futbolun oyun olduğunu anlatmak ve mücadelemizi devam ettirmek bizim görevimiz."


GALATASARAY MAÇI

Selçuk İnan, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı için, "Galatasaray maçı için takımımız çok iyi form yakaladı. İyi durumdayız. Oyuncularımız iyi mücadele ediyor. Galatasaray ligin en önemli takımlarından biri ama biz kendi seyircimiz önünde iyi oynayacağız. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
