20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Selçuk Erdoğan, seviyeden memnun!

17 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Selçuk Erdoğan, futbol seviyesinden memnun olduğunu dile getirdi.

calendar 20 Kasım 2025 17:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda grup birincisi olarak ikinci tura yükselen 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Selçuk Erdoğan, oyuncularının performansından övgüyle bahsederek 3'te 3 yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Selçuk Erdoğan, ay-yıldızlı takımın ulaştığı futbol düzeyinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ait internet sitesinde açıklamaları yer alan Erdoğan, "Dünyanın en güzel bayrağının gölgesinde, yüksek aidiyet ve güçlü temsiliyet ile başladığımız bu yolculuğun üçüncü ve en anlamlı yılındayız. Güzel oyuna dair çıktığımız bu serüvende saygı, disiplin ve profesyonellik temel yapı taşlarımızdı. UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası eleme turunda takımımız 'Türk'ün olduğu her yer her zaman Türkiye' mottosuyla sahaya çıktı." ifadelerini kullandı.


Genç millilerin ortaya koyduğu oyundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maçlarda sert rakiplere karşı ortaya koyduğumuz derinlik ve geçiş oyunları ile beraberinde ikili üçlü rotasyonlar turnuvada taktiksel açıdan bizi üst seviyeye taşıdı. Bu önemli ve değerli 3 yıllık süreçte nihai amacımız güçlü bir oyun düzeyine erişmekti. Bu düzey sayesinde, maçlarda galibiyet de grup liderliği de kayıpsız şekilde geldi. Eleme turunda 3'te 3 yaptığımız için çok mutluyuz. Ayrıca ulaştığımız futbolun düzeyi de çok memnuniyet verici."

Futbolda hep ilginç hikayelerin varlığına işaret eden Erdoğan, "Sırbistan'daki ilk iki maçımızı bir alışveriş merkezinin çatı katına inşa edilmiş suni çim zeminli bir statta oynadık. Şartlar ne kadar sıra dışı da olsa biz planlı ve sistemli çalışmamızdan ödün vermedik. Bu süreçte verdikleri destek için Türkiye Futbol Federasyonu ve milli takımlarımızın değerli mensuplarına, dayanışma içinde çalıştığımız kulüplerimizin değerli temsilcilerine ve ailelerimize, bilhassa da mücadeleleri için 2009 doğumlu oyuncu kuşağımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

17 Yaş Altı Milli Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda Sırbistan'da oynadığı maçlarda Bosna Hersek'i 3-1, Malta'yı 5-0 ve ev sahibi Sırbistan'ı 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı ve grubunu 9 puanla tamamlayarak ikinci tura yükselme başarısı gösterdi.

