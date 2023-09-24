Selçuk Can'dan Dünya Şampiyonası'nda madalya

Milli sporcu Selçuk Can, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Selçuk Can'dan Dünya Şampiyonası'nda madalya
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24 Eylül 2023 00:10
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilo mücadelesinde Bulgar rakibi Stoyan Kubatov'u yenerek bronz madalya elde etti.

Başkent Belgrad'daki organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilo üçüncülük müsabakasında Bulgar Stoyan Kubatov ile karşılaştı.

Rakibini 1-1'lik skorun ardından son puanla yenen Selçuk Can, dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Grekoromen stil 87 kiloda ise milli sporcu Ali Cengiz, Kazak Nursultan Tursynov'u 5-3 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi, yarın finalde Macar David Losonczi ile mücadele edecek.

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