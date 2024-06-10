Şehzadeler 1. Off-Road Festivali düzenlendi

Amasya'da "Şehzadeler 1. Off-Road Festivali" düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şehzadeler 1. Off-Road Festivali düzenlendi
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10 Haziran 2024 00:48
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen "Şehzadeler 1. Off-Road Festivali" sona erdi.

Suluova Yedikır mevkisinde ilki düzenlenen festivale, 57 ilden 100 araç katıldı.

Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı ve 2 gün süren etkinlik, heyecanlı anlara sahne oldu.

Ekstrem etabında sürücüler, en iyi süreyi elde etmek için mücadele etti. Bazı sürücüler, araçlarının çamurlu çukurlarda kalması sonucu zor anlar yaşadı.

Kendisi de off-road aracıyla test sürüşü yapan Belediye Başkanı Rifat Uzun gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale yoğun ilgi olduğunu ve her yıl geleneksel olarak düzenleyeceklerini söyledi.

 

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