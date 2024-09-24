Sebastian Szymanski'nin gol orucu

Fenerbahçe'de, Sebastian Szymanski'nin tutukluğu can sıkmaya devam ediyor.
Transfer edildiği geçen sezonun ilk yarısında golleriyle Fenerbahçe'yi sırtlayan Polonyalı ofansif orta saha 2023 yılını ligde sekiz golle tamamladı.
Takvim değişince gol orucu başladı. 2024 yılında sadece iki kez ağları sarsabildi.
24 MAÇIN 22'SİNDE 11 VE SADECE 1 GOL
Oynadığı son 24 lig maçının 22'sine on birde çıkmasına rağmen sadece bir gol attı. Jose Mourinho da Szymanski'yi gol ayağı yapmayı başaramadı.
Mourinho döneminde 10 numara pozisyonundan merkez orta sahaya çekilen başarılı futbolcu, mücadelesiyle takım oyununa katkı verse de skor özelliğini iyice kaybetti.
Mourinholu dönemde ligde 1 asist yapabildi, Avrupa'da kulvarında da 1 gol ve 1 asistte kaldı.
YENİLERİN KATKISI DÜŞÜK
Yeni transferler beklenen ölçüde katkı veremedi. Saint-Maximin iki kulvardaki sekiz maçta 1 gol-3 asist üretti. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan En-Nesyri ise sekiz maçın ikisinde ilk 11'deydi ve sadece 1 kez fileleri havalandırdı.
Transferin son günlerinde kadroya katılan Amrabat ise henüz iki maçta süre alabildi. Cenk Tosun ile Oğuz Aydın yedek kulübesine hapsoldu. Levent Mercan kadroya giremiyor.
Transfer edildiği geçen sezonun ilk yarısında golleriyle Fenerbahçe'yi sırtlayan Polonyalı ofansif orta saha 2023 yılını ligde sekiz golle tamamladı.
Takvim değişince gol orucu başladı. 2024 yılında sadece iki kez ağları sarsabildi.
24 MAÇIN 22'SİNDE 11 VE SADECE 1 GOL
Oynadığı son 24 lig maçının 22'sine on birde çıkmasına rağmen sadece bir gol attı. Jose Mourinho da Szymanski'yi gol ayağı yapmayı başaramadı.
Mourinho döneminde 10 numara pozisyonundan merkez orta sahaya çekilen başarılı futbolcu, mücadelesiyle takım oyununa katkı verse de skor özelliğini iyice kaybetti.
Mourinholu dönemde ligde 1 asist yapabildi, Avrupa'da kulvarında da 1 gol ve 1 asistte kaldı.
YENİLERİN KATKISI DÜŞÜK
Yeni transferler beklenen ölçüde katkı veremedi. Saint-Maximin iki kulvardaki sekiz maçta 1 gol-3 asist üretti. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan En-Nesyri ise sekiz maçın ikisinde ilk 11'deydi ve sadece 1 kez fileleri havalandırdı.
Transferin son günlerinde kadroya katılan Amrabat ise henüz iki maçta süre alabildi. Cenk Tosun ile Oğuz Aydın yedek kulübesine hapsoldu. Levent Mercan kadroya giremiyor.