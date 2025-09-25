24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
0-018'
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
0-017'
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
3-2
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-0
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Sebastian Szymanski'den Tedesco açıklaması!

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, Dinamo Zagreb maçının ardından konuştu.

25 Eylül 2025 00:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sebastian Szymanski'den Tedesco açıklaması!
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski Dinamo Zagreb karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İLK YARI İYİYDİK, EKSİKLERİMİZİ ANALİZ EDECEĞİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Szymanski, "Bana göre ilk golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. 1-1'i bulduk. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı eksik noktalar vardı, sahaya koymamız gereken daha farklı şeyler vardı. İyi başlangıç yapamadık. Büyük bir potansiyelimiz var, bazı anlarda bunu gösteriyoruz. Eksik yönleri analiz edeceğiz. Eksikleri ortadan kaldırıp çok daha iyi bir futbol oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. 



TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Takımın yeni teknik direktörü ve adaptasyon süreciyle ilgili soruya da yanıt veren Szymanski, "Ben öyle zannetmiyorum. Yeni oyuncular katıldı aramıza, yeni teknik direktörümüz var. Biz kaliteli futbolcularız gerçekten, takımın içerisinde kaliteli futbolcular var. Hocamızın bizden istediklerini anlıyoruz. Adapte olmak için zamana ihtiyaç var denilebilir ama bizim bu kalitemiz var. Birbirimizi daha iyi anlamamız gerekiyor. Umuyorum ki çok daha iyi performanslar ortaya koyacağız. 1 maç bazen bütün kara bulutları dağıtabilir. Oynayacağımız bir sonraki maç umarım böyle olur." dedi.

