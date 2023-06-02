Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in Mavericks ile dört yıllık bir maksimum kontrat anlaşması yaptığına dair haberlerin doğru olmadığı ortaya çıktı.



Birkaç gün önce Irving'in Mavericks ile dört yıllık olması muhtemel bir 'supermax' kontratı üzerine el sıkıştığını öne süren bir rapor ortaya çıkmış olsa da, HoopsHype'tan Michael Scotto, Kyrie'nin henüz geleceğiyle ilgili bir karara varmadığını söyleyerek bu iddiaları yalanladı:



"Kyrie Irving'in Lakers'ı harekete geçirme amacıyla playoff maçları için Crypto Arena'ya gidip gitmediği, kimilerince merak konusu olmuştu.



Irving'in son yılı oyuncu opsiyonlu olan dört yıllık yeni bir maksimum kontrat için Dallas ile el sıkıştığına dair çıkan haberlerin şimdilik gerçeği yansıtmadığını duydum.



Dallas'ta kalmayacağı söylenemez. Takım onu tutmak için mümkün olan en iyi teklifi yapacak mali kaynaklara ve arzuya sahip olsa da, henüz hiçbir şey yapılmış değil."



Irving'in Luka Doncic ile ilk sezonu beklendiği gibi gitmemiş ve Mavericks ekibi playofflara kalamamıştı.





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