Brooklyn Nets guardı Dennis Schröder, kendisini uzun vadede Brooklyn'de görebildiğini söyledi.



Schröder'ın bu sezonun ardından serbest oyuncu olmaya hazırlanmasının yanı sıra Nets ekibinin yeniden yapılanma sürecinde olması, adının takas söylentilerinde yer almasına sebep olmuştu.



Ancak Schröder, Brooklyn'de uzun vadede kalabileceğini düşündüğünü bile getirdi:



"İlk takas edildiğimde, anneme ve eşime mesaj yollamış ve onlara çiçek göndermişlerdi. Böyle şeyleri çok severim. İlk günden beri takım arkadaşlarım benimle iletişim halindeydi ve beni oldukça rahat hissettirdiler. Bunlar tam da isteyeceğiniz şeyler.



Yönetimdeki herkes, takım çalışanları, herkes harika insanlar ve oyuncuların iyi durumda olduğundan emin olmak istiyorlar. Kendimi uzun vadede burada görebilmemin nedeni bu.



Ama aynı zamanda bu bir iş ve karar verme zamanı geldiğinde, kendime her zaman buranın dünyanın en iyi ligi olduğunu hatırlatırım. Yani o yüzden nerede oynadığım önemli değil. Takaslansam bile, her zaman bunun olumlu tarafını görmem gerekiyor. Fakat burada kalmak istiyorum."



Schröder, sözleşmesinin son yılında 13 milyon doların biraz üzerinde kazanıyor.



