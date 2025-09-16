Savate branşında lisanslı sporcu sayısı her geçen gün artıyor

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, kick boks ile boks karışımı, ayakların kullanıldığı bir spor branşı olan savate de bir yılda 1014 lisanslı sporcusayısı na ulaştıklarını, hedeflerinin ise 2026 Haziran ayında 3 bin veya 5 bin lisanslı sporcu sayısı na ulaşmak olduğunu söyledi.



Kibaroğlu, AA muhabirine, 2024 Haziran ayında Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlanmalarının ardından 5-9 Şubat 2025 tarihlerinde Çankırı'da ilk resmi Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye şampiyonasının ardından Büyükler Combat, Büyükler Assaut, Gençler Assaut ve Yıldızlar Assaut olmak üzere 4 milli takım oluşturduklarını ve büyük başarılar elde ettiklerini dile getiren Kibaroğlu, ilk önce combat şampiyonasında bir dünya şampiyonu çıkardıklarını, 3 dünya finali oynayarak Fransa'nın arkasında ikinci sırayı aldıklarını belirtti.



Kasım ayında yapılacak dünya final maçlarında Türkiye'yi 3 sporcu ile temsil edeceklerine işaret eden Kibaroğlu, "Bu çok büyük başarı. Türk savate si tecrübeli, deneyimli. Türk savate si yeni kuruldu ama 25 yıllık tecrübeye dayanıyor. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, en güzeli de bu. Devletimizin verdiği imkanları da en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Tabii ki bu imkanlardan dolayı da başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a, Federasyon Başkanımız Hasan Öztürk ve Federasyon çalışanlarına da teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Çığ gibi büyüyoruz"



Savate nin kurulmasının ardından bir yıl içinde 1014 lisanslısporcu sayısı na ulaştıklarının altını çizen Kibaroğlu, "Lisanslarımız bizim 6'ncı aydan 6'ncı aya çıkıyor. Hedefimiz 2026 Haziran ayında 3 bin veya 5 bin arasında yükselmek. Çalışmalarımız bu yönde. Yaptığımız ilk Türkiye Şampiyonası'na 361 lisanslı sporcu katıldı. Önümüzdeki şampiyonaların artık 2 binin üstü olmasını bekliyoruz. Yani çığ gibi büyüyoruz, katılımları biliyoruz zaten." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de artık bir savate gerçeği olduğunun altını çizen Kibaroğlu, şunları kaydetti:



"Dünya şampiyonları var, Avrupa şampiyonları var, bir sürü dünyada dereceler var. Bizim kendi prensibimiz, çalışmalarımız var. Biz hedeflediğimiz noktada ilerliyoruz ama sağlıklı ve iyi büyümeden yanayız. Yani her kes savate yapabilir, 3,5 yaşında başlayıp engellilere kadar, yetmiş yaşına kadar insanlar savate sporunu yapabilir. Yavaş ilerliyoruz ama sağlıklı ilerliyoruz çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan bir federasyonuz. Onun için büyüme devam ediyoruz."