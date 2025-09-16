16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Savate branşında lisanslı sporcu sayısı her geçen gün artıyor

Savate branşına olan ilgi her geçen gün artarken, lisanslı sporcu sayısında da düzenli bir yükseliş gözlemleniyor

calendar 16 Eylül 2025 15:51 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 16:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, kick boks ile boks karışımı, ayakların kullanıldığı bir spor branşı olan savatede bir yılda 1014 lisanslı sporcusayısına ulaştıklarını, hedeflerinin ise 2026 Haziran ayında 3 bin veya 5 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşmak olduğunu söyledi.

Kibaroğlu, AA muhabirine, 2024 Haziran ayında Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlanmalarının ardından 5-9 Şubat 2025 tarihlerinde Çankırı'da ilk resmi Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Türkiye şampiyonasının ardından Büyükler Combat, Büyükler Assaut, Gençler Assaut ve Yıldızlar Assaut olmak üzere 4 milli takım oluşturduklarını ve büyük başarılar elde ettiklerini dile getiren Kibaroğlu, ilk önce combat şampiyonasında bir dünya şampiyonu çıkardıklarını, 3 dünya finali oynayarak Fransa'nın arkasında ikinci sırayı aldıklarını belirtti.

Kasım ayında yapılacak dünya final maçlarında Türkiye'yi 3 sporcu ile temsil edeceklerine işaret eden Kibaroğlu, "Bu çok büyük başarı. Türk savatesi tecrübeli, deneyimli. Türk savatesi yeni kuruldu ama 25 yıllık tecrübeye dayanıyor. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, en güzeli de bu. Devletimizin verdiği imkanları da en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Tabii ki bu imkanlardan dolayı da başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a, Federasyon Başkanımız Hasan Öztürk ve Federasyon çalışanlarına da teşekkür ediyoruz." dedi.
- "Çığ gibi büyüyoruz"

Savatenin kurulmasının ardından bir yıl içinde 1014 lisanslısporcu sayısına ulaştıklarının altını çizen Kibaroğlu, "Lisanslarımız bizim 6'ncı aydan 6'ncı aya çıkıyor. Hedefimiz 2026 Haziran ayında 3 bin veya 5 bin arasında yükselmek. Çalışmalarımız bu yönde. Yaptığımız ilk Türkiye Şampiyonası'na 361 lisanslı sporcu katıldı. Önümüzdeki şampiyonaların artık 2 binin üstü olmasını bekliyoruz. Yani çığ gibi büyüyoruz, katılımları biliyoruz zaten." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de artık bir savate gerçeği olduğunun altını çizen Kibaroğlu, şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonları var, Avrupa şampiyonları var, bir sürü dünyada dereceler var. Bizim kendi prensibimiz, çalışmalarımız var. Biz hedeflediğimiz noktada ilerliyoruz ama sağlıklı ve iyi büyümeden yanayız. Yani herkes savate yapabilir, 3,5 yaşında başlayıp engellilere kadar, yetmiş yaşına kadar insanlar savate sporunu yapabilir. Yavaş ilerliyoruz ama sağlıklı ilerliyoruz çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan bir federasyonuz. Onun için büyüme devam ediyoruz."
