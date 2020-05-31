Saul Niguez'den 'yeni kulüp' paylaşımı

Atletico Madridli Saul Niguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer olacağını ve gideceği kulübü 3 gün sonra açıklayacağını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Saul Niguez'den 'yeni kulüp' paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2020 15:59
Atletico Madrid'in 25 yaşındaki futbolcusu Saul Niguez, transfer olacağını kendi sosyal medya hesabından açıkladı.

Merkez orta saha olarak görev yapan Niguez'in kulübü Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Atletico Madrid taraftarını endişelendiren Saul sosyal medya hesabında; "Yeni kulüp. 3 gün sonra açıklayacağım." yazdı.

25 yaşındaki İspanyol, bu sezon takımı Atletico Madrid ile 37 resmi maça çıktı. Saul, bu maçlarda takımına 4 gollük katkı sağladı. 



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için