Satranç oyuncusu Arya Aydoğan, 14 yaş altında dünya şampiyonu oldu

Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'na katılan Arya Aydoğan, 14 yaş altı kızlarda birinci olarak Dünya Şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Satranç oyuncusu Arya Aydoğan, 14 yaş altında dünya şampiyonu oldu
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17 Nisan 2025 23:03
Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'na katılan Arya Aydoğan, 14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen organizasyonda mücadele eden kadın usta adayı (WCM) Arya, 8 puanla şampiyonluğa ulaştı.

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