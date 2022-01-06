Sassuolo ve Genoa bir puana razı oldu!

İtalya Serie A 20. hafta mücadelesinde Sassuolo, sahasında Genoa ile karşı karşıya geldi.



MAPEI Stadium'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Sassuolo'ya puanı getiren golü 55. dakikada Berardi kaydederken, Genoa'nın golü 6. dakikada Destro'dan geldi.



Sassuolo'da oynayan milli futbolcularımızdan Mert Müldür, 84. dakikada Kiriakopoulos'un yerine oyuna girerken, Kaan Ayhan maçta süre alamadı.



Sassuolo, bu sonuçla puanını çıkardı. Genoa ise puanını 12 yaptı.



Sassuolo, ligin 21. haftasında Sampdoria deplasmanına gidecek, Genoa ise Spezia'yı konuk edecek.





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