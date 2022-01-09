İtalya Serie A'da Sassuolo, deplasmanda Empoli ile karşı karşıya geldi.



Ligin 21. haftasında oynanan karşılaşmayı Sassuolo 5-1'lik skorla kazandı.



Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada penaltıdan Domenico Berardi, 24 ve 71. dakikalarda Giacomo Raspadori ve 67 ile 90. dakikalarda Gianluca Scamacca kaydetti.



Empoli'nin tek golü ise 16. dakikada Liam Henderson'dan geldi.



Empoli'de Mattia Viti, 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Öte yandan Sassuolo'da milli futbolcularımız Mert Müldür ve Kaan Ayhan karşılaşmaya 77. dakikada dahil oldular.



Bu sonucun ardından Sassuolo, 28 puana yükselti. Empoli de 28 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Sassuolo kendi sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Empoli ise Venezia deplasmanına konuk olacak.





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