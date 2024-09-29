Sarunas Jasikevicius: "İyi bir kadroya karşı oynayacağız"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius Anadolu Efes ile oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarunas Jasikevicius: 'İyi bir kadroya karşı oynayacağız'
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29 Eylül 2024 00:57
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius Anadolu Efes ile oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius "Basketbol camiasının böyle güzel tesislere ihtiyacı var. Çok iyi bir karşılaşma olacak. Çok iyi bir rakibimiz var. Kadrolarını oldukça değiştirdiler. Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bizim için de sezonun başında nerede olduğumuzu görmek açısından değerli bir karşılaşma olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu da "Eski adıyla Abdi İpekçi'ye gelmek bizim için heyecan verici. Salon çok güzel olmuş. Sezon boyunca harika bir atmosfer olacağı kesin. Yarın iki taraf için de hedef sezona iyi başlamak olacaktır. İyi hazırlandık. Sezonun henüz başı, doğrular, hatalar olacaktır. Kupayı kazanıp sezona iyi başlamak istiyoruz. Bütün takımlara ve Anadolu Efes'e başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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