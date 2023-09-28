Sarri, Galatasaray'ın ilgisini doğruladı!

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, Lazio'nun Torino ile oynadığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Transfer sorularına da yanıt veren tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Matias Vecino'ya ilgisini doğruladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sarri, Galatasaray'ın ilgisini doğruladı!
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28 Eylül 2023 16:14
İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Torino ile karşılaşan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri maç sonrası DAZN'a açıklamalarda bulundu.

Sarri, Torino'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından takımının gollerinden birini atan Matias Vecino için transfer itirafında bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Sarı-kırmızılı ekibin Vecino'yla ilgilendiğini fakat transferin olumlu sonuçlanmadığını belirterek, ''Galatasaray'ın bir ilgisi vardı ama İtalya'da transfer dönemi kapalı olduğu için bunu dikkate almadık. Beni aradı ve ben de ona bunun mümkün olmadığını söyledim. O da 'Tamam' diyerek telefonu kapattı." ifadelerini kullandı.

Lazio formasıyla bu sezon 5 karşılaşmada süre alan Matias Vecino, 1 gollük performans sergiledi.

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