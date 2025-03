Saran Media ve Euroleague Basketball, yayın hakları iş birliğini dört yıl daha uzattı

Euroleague Basketball ve Saran Media Group, uzun yıllara dayanan yayın hakları ortaklıklarını dört yıl daha uzatma kararı aldı. 2025-26, 2026-27, 2027-28 ve 2028-29 sezonlarını kapsayan bu anlaşma, Saran Media'nın Türkiye'deki premium spor içeriklerindeki lider konumunu daha da güçlendirirken, Euroleague Basketball'un büyüyen taraftar kitlesine erişimini genişletmeyi ve basketbol kültürünü daha da derinleştirmeyi hedefliyor.



Euroleague Basketball'un stratejik ortağı IMG aracılığıyla gerçekleştirilen bu anlaşma kapsamında, Saran Media Group, Turkish Airlines EuroLeague ve BKT EuroCup karşılaşmalarının Türkiye'deki yayın haklarını münhasıran elinde tutmaya devam edecek. Böylece Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonları, Saran'ın güçlü spor portföyünün ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürecek. Basketbolseverler, EuroLeague ve EuroCup mücadelelerini S Sport ve S Sport Plus üzerinden takip edebilecek.



Saran Media, Euroleague ve Eurocup'ın yanısıra NBA, LaLiga, Serie A, Wimbledon, ATP Masters 1000, MotoGP, NFL ve UFC gibi dünyanın en büyük spor organizasyonlarını izleyicilerle buluşturmaya devam edecek.



Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran: "Euroleague Basketball ile iş birliğimizi sürdürmekten gurur duyuyoruz"



Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, anlaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Avrupa'nın en iyi basketbolcularını ve kulüplerini bir araya getiren EuroLeague Basketball ile iş birliğimizi dört yıl daha uzatmaktan büyük gurur duyuyoruz. Saran Media olarak, dünya standartlarındaki spor içeriklerini Türkiye'deki sporseverlere sunma misyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yenilenen anlaşma, spor yayıncılığındaki mükemmeliyet anlayışımıza olan bağlılığımızın bir göstergesidir."



Euroleague Basketball CEO'su Paulius Motiejunas: "Türkiye bizim için kilit bir pazar"



Euroleague Basketball CEO'su Paulius Motiejunas ise şu ifadeleri kullandı:



"Saran Media ile iş birliğimizi dört yıl daha uzatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye, milyonlarca tutkulu taraftarıyla bizim için en önemli pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Saran Media'nın yüksek prodüksiyon kalitesi ve yayıncılık standartları sayesinde, EuroLeague ve EuroCup içeriklerini Türkiye'deki basketbolseverlere en iyi şekilde ulaştırabileceğimizden eminiz."



Bu anlaşmayla Türkiye'deki basketbolseverler, Anadolu Efes İstanbul ve Fenerbahçe Beko İstanbul gibi güçlü temsilcilerimizin, Real Madrid, Panathinaikos ve Olympiacos gibi Avrupa'nın en üst düzey kulüplerine karşı mücadelesini izlemeye devam edecek.



S Sport ve S Sport Plus, genç ve dinamik yorumcu kadrosuyla EuroLeague, NBA ve NCAA heyecanını 9 milyon basketbol tutkununa ulaştırarak basketbolun Türkiye'deki ev sahibi olmaya devam edecek.



Saran Group Hakkında: 1990 yılında kurulan ve merkezi İstanbul'da bulunan Saran Grup, Orta ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde spor içeriği dağıtımında uzmanlaşmış küresel bir medya şirketidir. Grup, premium spor kanalları S Sport ve S Sport2 ile Türkiye'nin önde gelen OTT platformu S Sport Plus'ın yanı sıra, Radyospor, Radyo Trafik ve spor haber ajansı Ajansspor gibi medya kuruluşlarını bünyesinde barındırmaktadır.



Saran Grup, iştirakleri aracılığıyla canlı spor yayıncılığı (HD Protek) ve yerelleştirme hizmetleri (Saran Digital Studios) de sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin lisanslı dijital spor bahis platformu Tuttur'un sahibidir. Kalite ve inovasyona olan bağlılığıyla Saran Grup, medya sektörünün şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.



Saran Media Hakkında: Saran Media Group, spor ve eğlence yayıncılığı alanında uzmanlaşmış, Türkiye'nin önde gelen medya şirketlerinden biridir. Geniş ve özel yayın hakları portföyü ile Saran Media, farklı platformlarda yüksek kaliteli içerikleri izleyicilere sunma konusunda öncü bir rol üstlenmektedir.



Euroleague Basketball Hakkında: Euroleague Basketball (EB), benzersiz ve yenilikçi organizasyon modeliyle Avrupa'daki profesyonel basketbol kulüplerinin en üst düzey turnuvalarını yöneten, spor ve eğlence sektöründe küresel bir liderdir. Dünyanın en başarılı ve köklü kulüpleri tarafından sahiplenilen ve yönetilen EB, Avrupa kıtasının en prestijli iki erkek basketbol organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague ve BKT EuroCup'ın yanı sıra, kıtanın en önemli 18 yaş altı genç yetenek turnuvası Adidas NextGen EuroLeague'i düzenlemektedir.



EB mücadeleleri, Avrupa basketbolunun en elitlerini beş kıtaya ve tüm spor camiasına EuroLeague TV OTT platformu aracılığıyla ulaştırmaktadır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yürütülen One Team programı başta olmak üzere, çeşitli toplumsal ve eğitim odaklı projeleri hayata geçirmektedir. Akademik alanda ise EB Sports Business MBA programı ile spor yönetimi alanında geleceğin profesyonellerini yetiştirmektedir .