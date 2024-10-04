Santos, Beşiktaş maçında rekor kırdı

Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı kalecisi Kaua Santos, Beşiktaş maçında 10 kurtarışla UEFA Avrupa Ligi'nde bir maçta en çok kurtarış yapan kaleci oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Santos, Beşiktaş maçında rekor kırdı
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04 Ekim 2024 01:54
Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı kalecisi Kaua Santos, Beşiktaş maçında çok önemli kurtarışlara imza attı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Immobile'nin penaltı vuruşunda topu kornere çelen Santos, 6. dakikada Ndour, 37. dakikada Rafa Silva, 45+1. dakikada Immobile ve 85. dakikada Salih Uçan'ın çıkardığı şutlarda, 86. dakikada ise Mustafa Hekimoğlu'nun kafa vuruşunda gole izin vermedi.

Müsabakada 10 kritik kurtarışa imza atan Kaua Santos, galibiyette de önemli rol oynadı. Santos, ayrıca 10 kurtarışla bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir maçta en çok kurtarış yapan kaleci oldu. 

 
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