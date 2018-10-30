Santiago Solari'nin Lionel Messi için ilk sözleri...

Real Madrid'de Julen Lopetegui'nin gönderilmesinin ardından yeni teknik direktöroldu. Solari'nin teknik direktör olmasıyla birlikte akıllara Arjantinli teknik adamın Barcelona'nın yıldızıhakkında söylediği sözler gündeme geldi.2011 yılında futbolculuk kariyerini bitiren Solari, 2012 yılında verdiği bir röportajda Messi için ''Messi, topu her ayağına aldığında dünya sallanıyor, rakipler sessizliğe gömülüyor. Rakip teknik direktörler ellerini başına koyuyor ve fırtınayı bekliyor. Çünkü başka şansları yok. Ardından hava kararıyor ve gol geliyor.'' sözlerini kullanmıştı.Ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızını bu sözlerle öven Real Madrid'in yeni teknik direktörü Solari, aynı zamanda Messi ve Ronaldo'yu kıyaslarken ''Cristiano, bu dünyanın en iyi futbolcusu çünkü Messi, başka bir gezegende oynuyor. Onun yapabildiklerini başka kimse yapamaz. Durdurulamaz birisi. Kesinlikle insan değil.'' demişti.