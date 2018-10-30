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Santiago Solari'nin Lionel Messi için ilk sözleri...

Julen Lopetegui'nin gönderilmesinin ardından Real Madrid'in yeni teknik direktörü olan Santiago Solari'nin Barcelona'dan Lionel Messi hakkında söylediği sözler gündeme geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Santiago Solari'nin Lionel Messi için ilk sözleri...
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30 Ekim 2018 17:17
Real Madrid'de Julen Lopetegui'nin gönderilmesinin ardından yeni teknik direktör Santiago Solari oldu. Solari'nin teknik direktör olmasıyla birlikte akıllara Arjantinli teknik adamın Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi hakkında söylediği sözler gündeme geldi.

2011 yılında futbolculuk kariyerini bitiren Solari, 2012 yılında verdiği bir röportajda Messi için ''Messi, topu her ayağına aldığında dünya sallanıyor, rakipler sessizliğe gömülüyor. Rakip teknik direktörler ellerini başına koyuyor ve fırtınayı bekliyor. Çünkü başka şansları yok. Ardından hava kararıyor ve gol geliyor.'' sözlerini kullanmıştı.

''MESSI BAŞKA BİR GEZEGENDE OYNUYOR''

Ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızını bu sözlerle öven Real Madrid'in yeni teknik direktörü Solari, aynı zamanda Messi ve Ronaldo'yu kıyaslarken ''Cristiano, bu dünyanın en iyi futbolcusu çünkü Messi, başka bir gezegende oynuyor. Onun yapabildiklerini başka kimse yapamaz. Durdurulamaz birisi. Kesinlikle insan değil.'' demişti.

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