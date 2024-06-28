Şanlıurfaspor, Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Vanspor FK forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor, Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti
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28 Haziran 2024 21:30
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Vanspor FK forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, en son Vanspor FK forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük, transferin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

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