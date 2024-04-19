Şanlıurfaspor ligde kalacağına inanıyor

Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de son 4 haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde giren ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kalan maçlarında gereken puanları toplayıp lige tutunmak istiyor.



Geçen sezon 6 yıllık hasretin ardından yeniden 1. Lig'e yükselen sarı-yeşilli ekip, bu sezon 30 haftalık periyotta 8 galibiyet, 10 beraberlik alabildi.



Özellikle son 4 haftada elde ettiği 3 galibiyet, bir beraberlikle çıkış yakalayan ve rahat bir nefes alan Şanlıurfaspor, 31. haftaya 12. sırada girdi.



Güneydoğu ekibi, 10 puan topladığı son 4 maçında rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde ise tek gol gördü.



ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, ligin kalan bölümünde sırasıyla Bodrum FK (D), Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK (D) ve Manisa FK ile karşılaşacak.



- "Son haftaların en çok puan toplayan 4. takımıyız"



Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, AA muhabirine, ligde kritik haftalara girildiğini söyledi.



Takımın özellikle son 4 maçını kaybetmediğini vurgulayan Arslan, bu puanlarla rahatlasalar da henüz tehlikeli bölgeden uzaklaşamadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Oynadığımız rakiplerin hepsinin de iddiası var, zorluklar var. Ama iyi bir aile havası yakaladık, iyi bir arkadaşlık yakaladık. Yani bu birlikteliğimiz bize bu çalışmaların da neticesinde karşılığını veriyor. Bunu sürdürmek istiyoruz. Kalan 4 maçta en iyi şekilde puanlar almak lazım. Yeteri kadar puana ulaşmak için de mücadele edeceğiz. Takım da buna inanıyor, güveniyor, birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz. Bunun neticesinde de başarının geldiğini düşünüyorum. Ligde son haftalarda en çok puan toplayan 4. takımız, şükürler olsun, bunu sürdürmemiz lazım. Yani bu ligin sonunda rahat bir nefes alalım istiyoruz, bütün hayalimiz o ama bu seneyi atlatmamız lazım."



Takım oyununu ciddi manada sahaya yansıttıklarını anlatan Arslan, "Futbolda herkes için tehlikeler var, sakatlıklar, cezalılar, kırmızı kartlar. Yani oynadığınız rakibin o gün sizden daha formda olması gibi durumlar var. Oynanan oyuna baktığınızda aslında ligde kalmayı en çok hak eden takım konumuna geldik. İnşallah bunu devam ettiririz. Oyuncularımdan ve skorlardan memnunum." diye konuştu.



- Mehmet Yiğit: "Hata lüksümüz yok"



Takım kaptanı Mehmet Yiğit de ligde telafisi olmayan haftalara girdiklerini dile getirdi.



Ligin zor ve çekişmeli müsabakalara sahne olduğunu aktaran deneyimli futbolcu, kritik Bodrum FK deplasmanından da puan almayı hedeflediklerini söyledi.



Sezonun bitimine kısa bir süre kaldığını belirten Mehmet Yiğit, "İnşallah Bodrum'dan kazasız belasız puan ya da puanlar alıp dönmeyi düşünüyoruz. Daha sonra burada bir Eyüp maçı oynayacağız, neredeyse final maçı gibi bir maç olacak. Hata yapma lüksümüz yok. Sezon başından beri biz bu ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Son 4 haftada topladığımız 10 puan bu açıdan çok önemliydi. Takımın havası yerinde, herkes de zaten elinden geleni yapıyor. Şehir de havaya girdi zaten. Taraftar desteğimiz var, Allah'ın izniyle biz bu takımı kazasız belasız ligde bırakacağız." ifadelerini kullandı.





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