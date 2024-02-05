Şanlıurfaspor'da flaş ayrılık gerçekleşti

Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şanlıurfaspor'da flaş ayrılık gerçekleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2024 17:35
Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İrfan Buz'a ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfaspor bu sezon ligde 4 galibiyet 7 beraberlik ve 10 mağlubiyletle 19 puanla 16. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery