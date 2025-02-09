Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yapılacağı Şanlıurfa'da hazırlıklar son aşamaya geldi.
Şanlıurfa'da 14-16 Şubat'ta 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonu öncesi kentte başlatılan hazırlıklar hummalı şekilde sürüyor.
Turnuvanın organize edildiği salondaki eksikliklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapan yetkililer, sporseverlere sorunsuz ve keyifli turnuva izletmek adına yoğun mesai harcıyor.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, organizasyonun kente heyecan getirdiğini söyledi.
Turnuvanın Şanlıurfa'da yapılması kararından dolayı mutlu olduklarını belirten Şıldak, "Şanlıurfa'da biz bütün tedbirlerimizi aldık. Güvenlik yönüyle ve salonun hazırlanması itibarıyla maçların oynanması için gerekli hazırlıklar yapıldı. Koordinasyonu sağladık. İnşallah bütün basketbolseverleri 11 Nisan Spor Salonu'nda bekliyor olacağız. Basketbol heyecanının Şanlıurfamıza renk katacağını ve ülkemize de buradan tüm Şanlıurfalıların selamını ileteceğini düşünüyoruz, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Vali Şıldak, Dörtlü Final döneminde kentte yoğunluk beklediklerine de dikkati çekerek "Bütün misafirlerimiz için konaklama ve diğer ulaşım imkanları, şehir içi ulaşım imkanlarını destekleyici tedbirler de alacağız. İnşallah güzel ve iyi bir organizasyon gerçekleşecektir." diye konuştu.
- Salonda hazırlıklar son aşamada
11 Nisan Spor Salonu Tesis Amiri Osman Polat, karşılaşmaların oynanacağı salonun 4 bin 200 seyirci kapasiteli olduğu bilgisini verdi.
Organizasyon öncesi spor salonunda iyileştirme çalışmaları yapıldığını dile getiren Polat, "Federasyonun bizden istemiş olduğu ses sistemi, ışıklandırma, boya işlemleri, sporcu soyunma odalarının değişimi gibi çalışmalarımızın son rötuşları bitmek üzere. Basketbol finaline herkesi davet ediyoruz." diye konuştu.
Şanlıurfa'da basketbol şöleni: ING Türkiye Kupası'nda geri sayım
Basketbolda ING Türkiye Kupası Dörtlü Final'in yapılacağı Şanlıurfa'da geri sayım başladı.
Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yapılacağı Şanlıurfa'da hazırlıklar son aşamaya geldi.
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