NBA'in eski yıldızı Metta Sandiford-Artest (eski adıyla Ron Artest), New York Knicks'in başantrenörlük görevi için aday olduğunu duyurdu.
45 yaşındaki New York doğumlu eski oyuncu, 2013-14 sezonunda Knicks forması giymişti.
TMZ Sports'a konuşan Sandiford-Artest, "Koçluk dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Uzun zamandır bu göreve hazırlanıyorum" dedi. Tecrübeli isim, birçok farklı yere başvuruda bulunduğunu da belirtti.
Knicks, konferans finallerinde Pacers'a elenmesinden sadece üç gün sonra Thibodeau ile yollarını ayırmıştı.
Sandiford-Artest NBA'de hiçbir takımda başantrenörlük yapmamış olsa da, 2017-18 sezonunda Los Angeles Lakers'ın G-League takımı South Bay Lakers'ta oyuncu gelişimi koçu olarak görev yapmıştı.
Metta, konuyla ilgili "Bakın, bu işe sadece oturarak gelmedim. Yıllardır emek verdim, hazırlık yaptım. Geçmiş başarılarıma bakarak bile bu işe hazır olduğumu görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Sandiford-Artest, 17 sezonluk NBA kariyerinde 2010 yılında Los Angeles Lakers ile şampiyonluk yaşamış, 2017 yılında ise emekli olmuştu.
45 yaşındaki New York doğumlu eski oyuncu, 2013-14 sezonunda Knicks forması giymişti.
TMZ Sports'a konuşan Sandiford-Artest, "Koçluk dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Uzun zamandır bu göreve hazırlanıyorum" dedi. Tecrübeli isim, birçok farklı yere başvuruda bulunduğunu da belirtti.
Knicks, konferans finallerinde Pacers'a elenmesinden sadece üç gün sonra Thibodeau ile yollarını ayırmıştı.
Sandiford-Artest NBA'de hiçbir takımda başantrenörlük yapmamış olsa da, 2017-18 sezonunda Los Angeles Lakers'ın G-League takımı South Bay Lakers'ta oyuncu gelişimi koçu olarak görev yapmıştı.
Metta, konuyla ilgili "Bakın, bu işe sadece oturarak gelmedim. Yıllardır emek verdim, hazırlık yaptım. Geçmiş başarılarıma bakarak bile bu işe hazır olduğumu görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Sandiford-Artest, 17 sezonluk NBA kariyerinde 2010 yılında Los Angeles Lakers ile şampiyonluk yaşamış, 2017 yılında ise emekli olmuştu.
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