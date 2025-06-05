NBA'in eski yıldızı Metta Sandiford-Artest (eski adıyla Ron Artest), New York Knicks'in başantrenörlük görevi için aday olduğunu duyurdu.45 yaşındaki New York doğumlu eski oyuncu, 2013-14 sezonunda Knicks forması giymişti.TMZ Sports'a konuşan Sandiford-Artest,dedi. Tecrübeli isim, birçok farklı yere başvuruda bulunduğunu da belirtti.Knicks, konferans finallerinde Pacers'a elenmesinden sadece üç gün sonra Thibodeau ile yollarını ayırmıştı.Sandiford-Artest NBA'de hiçbir takımda başantrenörlük yapmamış olsa da, 2017-18 sezonunda Los Angeles Lakers'ın G-League takımı South Bay Lakers'ta oyuncu gelişimi koçu olarak görev yapmıştı.Metta, konuyla ilgiliifadelerini kullandı.Sandiford-Artest, 17 sezonluk NBA kariyerinde 2010 yılında Los Angeles Lakers ile şampiyonluk yaşamış, 2017 yılında ise emekli olmuştu.