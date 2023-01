Samsunspor'un şoförü 34 yıllık acıyı korna çalarak paylaşıyor

Yılport Samsunspor'un takım otobüsü şoförü 54 yaşındaki Recep Terzi, kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken Havza ilçesinde kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenleri, kaza yerinde korna çalarak anıyor.



Samsunspor futbol takımının 34 yıl önce geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer alıyor. Sezonun ikinci yarısında Malatyaspor deplasmanına giden Samsunsporlu futbolcuların bulunduğu otobüs Havza ilçesinde kamyonla çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.



Karadeniz ekibi, kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyaz olan renklerine "siyah"ı da eklemişti.



Kazanın olduğu dönemde askerlik görevini yapan Samsunlu Recep Terzi, kazayı öğrenen arkadaşlarının kendisine başsağlığı dilemesiyle acıyı içinde yaşadı.



Samsunspor'da 1998 yılında takım otobüsü şoförü olarak çalışmaya başlayan Terzi, işe başladığı günden itibaren kırmızı-beyazlı takımın deplasman maçlarına giderken kazanın meydana geldiği yerde korna çalarak "futbol şehitleri"ni anıyor.



Terzi, AA muhabirine, kaza yerinden her geçtiğinde duygusal bir an yaşadığını söyledi.



Samsunspor'da 25 yıl önce çalışmaya başladığını belirten Terzi, "Kazanın olduğu yerden geçtiğimde sanki orada şehitlerimizin bizi beklediğini hissediyorum. 25 yıldır oradan her geçtiğimde korna çalarak onları selamlıyorum. Dönerken de aynı şekilde. Korna çaldıktan sonra içim huzur doluyor. Özel aracımla veya başkasının aracıyla bile geçsem yine de korna çalıyorum. Şehitlerimizin olması nedeniyle onları anmaya çalışıyorum." dedi.



Kazanın olduğu dönemde vatani görevini yaptığını anlatan Terzi, "Görev yaptığım yerde üç Samsunlu vardı. Kaza sonrasında diğer asker arkadaşlarımız bize başsağlığı diledi. O zaman kendimi büyük bir acının içinde hissettim. O anı askerden beri aklımdadır. Askerden sonra Samsunspor'da çalışmaya başlamamla o anı burada yaşamaya başladım. Sadece ben değil, tüm Samsunlu ve Samsunsporluların oradan geçerken korna çalması veya dua ederek onları anmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.



Terzi, Samsunspor'a yeni transfer olan, kazadan haberi bulunmayan teknik direktör ve futbolcuların kaza yerinden geçerken korna çalmasına şaşırdıklarını dile getirerek, "Özellikle teknik direktörlerimiz, boş bir alana niye korna çaldığımı soruyorlar. Ben de kazanın olduğu yer olduğunu anlatıyorum. Sonra onlar da korna çalarak şehitlerimizi anmaya devam etmemizi söylüyorlar. Samsunspor'da görev yaptığım sürece korna çalarak şehitlerimizi anmaya devam edeceğim." diye konuştu.



Soykan: "Bizler de kaza yerinden aynı acıyı ve duyguları hissederek geçiyoruz"



Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan da 20 Ocak'ın Samsunspor'un en acı günü olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Kazada üç futbolcumuz ile teknik direktörümüz ve şoförümüz hayatını kaybetti. İlk günkü gibi acısını yaşadığımız kaza, Türk futbol ve Samsunspor tarihine kara bir gün olarak geçmiştir. Recep Terzi de çok duyarlı bir şoför. İşine başladığı günden itibaren deplasman maçlarına giderken kaza yerinde korna çalarak şehitlerimizi anıyor. Bizler de kaza yerinden aynı acıyı ve duyguları hissederek geçiyoruz. Şoförümüz, selam verme, hayır duası gibi anma işini yapıyor. Samsunspor var olduğu sürece 20 Ocak'ı hep anacağız."





