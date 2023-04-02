Samsunspor'un serisi 20 maça çıktı

Spor Toto 1. Lig'de yaptığı son 20 maçı kaybetmeyen Yılport Samsunspor, bu karşılaşmaların 15'inden galibiyetle ayrıldı.



Samsun ekibi, ligde cumartesi ağırladığı Pendikspor'u henüz 5. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 4-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. Lider Samsunspor, bu sonuçla galibiyet serisini de 7 maça yükseltti.



Söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 50 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, son yenilgisini 15 Ekim 2022'de deplasmanda Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı.



Bu kulvarda sadece 2 mağlubiyeti bulunan Karadeniz ekibi, rakip filelere gönderdiği 57 golle ligin en skorer takımı konumunda.



Yılport Samsunspor, yediği 22 golle de en iyi savunma performansına sahip ikinci takım pozisyonunda. Şampiyonluğu en büyük adaylarından Samsunspor, maç fazlasıyla ikinci Eyüpspor'un 10 puan önünde lider durumda yer alıyor.



Eroğlu yönetiminde 23 maçta sadece 1 kez yenildi



Kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Bayram Bektaş'ın ayrılmasının ardından ligin 7. haftasında göreve gelen Hüseyin Eroğlu yönetiminde 23 maça çıktı.



Bu maçlarda 16 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 54 puan toplayan Samsunspor, sadece 1 kez mağlup oldu. Eroğlu, maç başına yaklaşık 2,35 puan ortalaması yakaladı.



Ligin 6. haftasında 9 puanla 7. sırada bulunan Karadeniz ekibi, Eroğlu'nun göreve başlamasının ardından alınan başarılı sonuçlarla 30. hafta sonunda puanını 63'e çıkardı.



Kırmızı-beyazlı ekibin hücum oyuncularından Douglas Tangue 14, Gaetan Laura 11 ve Ahmet Sağat da 6 gol atarak takıma toplam 31 golde katkı sağladı.



Ligde 28 maçta 18 galibiyet ve 9 beraberlikle 63 puan toplayarak lider olan Samsun ekibi, 11 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için kalan haftalarda mücadelesini sürdürecek.





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