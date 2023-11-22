Samsunspor'un dersi Beşiktaş

Kırmızı-Beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı zorlu Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Lubomir Satka, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji ve Nanu, çalışmalarda yer almadı.



Deneyimli çalıştırıcı Markus Gisdol idaresinde gerçekleşen antrenmanlarda futbolcuların son derece istekli ve hırslı oldukları gözlendi. Alman teknik adamın gelişi ile birlikte oyun kalitesini de arttıran Kırmızı-Beyazlıların, Beşiktaş karşısında 3 puana kilitlendi.



RAKİBİ EZBERLETİYOR



Beşiktaş'ı mağlup ederek başlayacak olan 5 maçlık zorlu periyoda iyi bir giriş yapmak isteyen Kırmızı-Beyazlılarda futbolcuların antrenman performansı teknik heyeti son derece memnun ediyor. Oyuncularına rakibi adeta ezberleten tecrübeli Alman çalıştırıcı, hiçbir detayı atlamıyor.



SIKINTILI SÜREÇTEN GEÇİYORLAR



Sıkıntılı bir sezon geçiren ve Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getiren Siyah-Beyazlılar önünde taraftarının da desteği ile galip gelmeyi hedefleyen Yılport Samsunspor, bu önemli maçın hazırlıklarını yarın yapacağı tek idmanla sürdürecek. [Hedef Halk]





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