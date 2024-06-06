Samsunspor, Taylan'ı yeniden istiyor

Samsunspor, geçen sezon Galatasaray'dan kiraladığı Taylan Antalyalı'yı kadrosunda tutmak istiyor.
Karadeniz temsilcisi, Taylan'ın transferi için Galatasaray'la görüşmelere başladı.
Samsunspor'da geride kalan sezonda 26 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Karadeniz temsilcisi, Taylan'ın transferi için Galatasaray'la görüşmelere başladı.
Samsunspor'da geride kalan sezonda 26 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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