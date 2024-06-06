Samsunspor, Taylan'ı yeniden istiyor

Samsunspor, Taylan Antalyalı'yı yeniden kadrosuna katmak için Galatasaray'la görüşmelere başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Taylan'ı yeniden istiyor
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06 Haziran 2024 08:48
Samsunspor, geçen sezon Galatasaray'dan kiraladığı Taylan Antalyalı'yı kadrosunda tutmak istiyor.

Karadeniz temsilcisi, Taylan'ın transferi için Galatasaray'la görüşmelere başladı.

Samsunspor'da geride kalan sezonda 26 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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