Samsunspor, kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor, kendi sahasında Uşakspor ile karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, kupada tur atladı
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01 Aralık 2021 16:51
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yılport Samsunspor, Uşakspor'u 4-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Güner Mumcu Taştan, Çağrıcan Pazarcıklı

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Hüseyin Öztürk (Dk. 77 Atakan Mert Özdemir), Barış Başdaş, Bah (Dk. 69 Emir Hakan Patan), Alaaddin Okumuş, Çinari (Dk. 74 Emirhan Güler), Berk Taşkın, Semih Altıkulaç (Dk. 74 Muhammet Ali Özbaskıcı), Melih Altıkulaç, Polat Yaldır, Ali Kılıç

Uşakspor: Amir Güren, Sertan Yiğenoğlu, Berkay Samancı, İbrahim Şirin, Murad Han Gönen (Dk. 72 Alperen Kahraman), Tayyib Kanarya (Dk. 79 Mustafa Kemal Demircan), Erol Erdal Alkan (Dk. 46 Noyan Öz), Celal Emir Dede (Dk. 46 Enes Olgun Tubluk), Berkay Özer, Onurcan Güler (Dk. 61 Resul Türkkalesi), Muhammed Fatih Kunat

Goller: Dk. 40, Dk. 87 Polat Yaldır, Dk. 55 Ali Kılıç, Dk. 71 Çinari (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 68 Bah (Yılport Samsunspor)


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