Samsunspor evinde çok rahat!

Spor Toto 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor evinde çok rahat!
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08 Ekim 2022 20:54
Spor Toto 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Samsunspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Douglas Tangue ve 51. dakikada Alim Öztürk attı.

Alınan bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 13'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Altınordu deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Keçiörengücü'nü konuk edecek.

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