Samsunspor evinde çok rahat!

Spor Toto 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Samsunspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Douglas Tangue ve 51. dakikada Alim Öztürk attı.



Alınan bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 13'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Altınordu deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Keçiörengücü'nü konuk edecek.





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