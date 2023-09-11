Samsunspor'dan Umut Meraş açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'tan Umut Meraş ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

, Fotoğraf; Imago
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Samsunspor'dan Umut Meraş açıklaması
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11 Eylül 2023 11:04
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'tan Umut Meraş'ı transfer etmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Yıldırım, "Umut Meraş için Beşiktaş ile görüşüyorum. Aramızda maddi olarak ufak bir fark var. Son teklifimizi yaptık. Umut Meraş, Beşiktaş'ta istenmeyen bir oyuncu. Beşiktaş taraftarı istemiyor, çocuk sahaya çıktığında bildiğini unutuyor. Beşiktaş'ta oynama şansı sıfır. Oyuncunun geleceği bitiriliyor. Biz, bir oyuncuya ekmek kapısı olmak istiyoruz" dedi.



SEZON PERFORMANSI

Umut Meraş, geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 18 maçta görev alırken gol ve asist katkısı yapamadı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon ise hiçbir maçta görev alamadı. Umut Meraş'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.  

 
 

 

 

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