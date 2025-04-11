Samsunspor'dan hakem tepkisi!

Süper Lig'de sahasında Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Samsunspor, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.Hakem kararlarına yönelik bir paylaşım yapan Samsunspor'un paylaşımında, "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" ifadeleri yer aldı.Karadeniz ekibinin paylaşımında Van Drongelen'in dudağının açıldığı bir fotoğraf kullanıldı.