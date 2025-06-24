Samsunspor'da transferde öncelik 4 mevki

Samsunspor'da 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmaları, Başkan Yüksel Yıldırım'ın liderliğinde kararlılıkla devam ediyor. Hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Kırmızı-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.Kulübün menfaatlerini ve prensiplerini ön planda tutarak transfer politikasını şekillendiren Samsunspor, şu ana kadar İzlandalı orta saha oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yönetim, bu transferin ardından kadro planlamasında önceliğini bazı kilit ve eksik gördüğü bölgelere çevirdi.Başkan Yıldırım ve yönetim, teknik heyetin raporları doğrultusunda; ön libero (6 numara), stoper, santrfor ve kaleci mevkileri için arayışlarını sürdürüyor. Yönetim, hem bütçeye hem de hedeflere uygun isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.Bu pozisyonlara kısa süre içinde yeni oyuncuların katılması bekleniyor. Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa sahnesinde iddialı bir Samsunspor izlemek isteyen taraftarlar, yapılacak transferleri dört gözle bekliyor. Tribünler, güçlü bir kadroyla başarıya koşacak takımlarını sabırsızlıkla karşılamaya hazırlanıyor. [Samsun Gazetesi]