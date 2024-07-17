Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Ahmet Sağat ile yollar ayrıldı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor'un TFF 1. Lig şampiyonluğunda Ahmet Sağat'ın büyük katkılarının olduğu belirtilerek, "Camiamıza 11 yıl aradan sonra Süper Lig sevinci yaşatan golcü oyuncumuz Ahmet Sağat'a veda ediyoruz." denildi.



Açıklamada, "Terinin son damlasına kadar sahada verdiği mücadele ve camiamıza yaşattığı tüm mutluluklar için Ahmet Sağat'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Sevgili Ahmet, Şanlı Samsunspor tarihinin unutulmaz değerleri arasında yerini alacaksın." ifadelerine yer verildi.



