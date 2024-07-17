Samsunspor'da Ahmet Sağat ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Samsunspor'da Ahmet Sağat, takımdan ayrıldı

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Samsunspor'da Ahmet Sağat ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2024 16:09
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Ahmet Sağat ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor'un TFF 1. Lig şampiyonluğunda Ahmet Sağat'ın büyük katkılarının olduğu belirtilerek, "Camiamıza 11 yıl aradan sonra Süper Lig sevinci yaşatan golcü oyuncumuz Ahmet Sağat'a veda ediyoruz." denildi.

Açıklamada, "Terinin son damlasına kadar sahada verdiği mücadele ve camiamıza yaşattığı tüm mutluluklar için Ahmet Sağat'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Sevgili Ahmet, Şanlı Samsunspor tarihinin unutulmaz değerleri arasında yerini alacaksın." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery