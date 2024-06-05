Samsunspor'da 4 ayrılık birden!

Samsunspor, 4 futbolcusu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da 4 ayrılık birden!
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05 Haziran 2024 13:12
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 4 futbolcusuyla devam etmeme kararı aldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada Osman Çelik, Moryke Fofana, Alim Öztürk ve kaleci Jakub Szumsk ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Sözleşmesi sona eren 4 futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Osman, Fofana, Alim ve Jakub, bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası oldunuz. Her zaman şanlı Samsunspor tarihinin unutulmaz değerleri olarak anılacaksınız. Oyuncularımızın akıttığı tere, verdikleri emeğe teşekkür ediyor, sonraki kariyerlerinde başarı diliyoruz. Yönetim kurulumuzun aldığı bu kararın takımımızın gençleştirilmesine, büyük yatırımlar yaparak kurduğumuz akademiden yetişecek oyuncuların da önümüzdeki sezonlarda kulübümüze katkı vereceğine inanıyoruz."

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