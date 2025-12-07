07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
1-059'
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
1-059'
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-074'

Samsunspor Başkanı'ndan TFF Başkanı'na yanıt

Galatasaray karşısında son dakikada penaltı bekleyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

calendar 07 Aralık 2025 14:19
Haber: NTV, Fotoğraf: AA
Samsunspor Başkanı'ndan TFF Başkanı'na yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın Süper Lig'in 15. haftasında cuma günü sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın yankıları devam ediyor. 
 
Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda kırmızı beyazlılar penaltı beklemiş ancak hakem oyunu devam ettirmişti.
 
Karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın hakemi Mehmet Türkmen'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da tepki göstermiş ve "Tüm Türkiye'nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti! Buradan söylüyorum: TFF Başkanı istifa etsin, çünkü kimse sözünü dinlemiyor." ifadelerini kullanmıştı.
 
2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABD'de olan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise dün HT Spor'a yaptığı açıklamada "Güzel bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım." diye konuşmuştu.
 
Samsunspor Başkanı Yıldırım, Hacıosmanoğlu'nun bu sözlerine bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. Yüksel Yıldırım'ın paylaşımı şöyle:
 
"Sevgili İbrahim Başkanım,
 
Seni seviyoruz ve sana ve kurumuna saygı duyuyoruz ama biz de köpeksiz köyde çomaksız dolaşmıyoruz. Çomağımızı daha çıkartmadık. Senin adaletli davranıp gerekenleri en kısa zamanda yapmanı bekleyeceğiz. Gerekirse çomağımızı da çıkarırız ne olur olmaz...
 
Latin Amerika'ya uçmaya hazırlanırken uçaktan böyle karışık güzel bir pazar latifesi yapalım istedim.
 
İyi Pazarlar..."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 15 21 14
14 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
15 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 27 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.