Samsunspor, Ahmed Kutucu'yu istiyor

Transfer piyasasının en çok konuşulan takımlarından birisi olan Samsunspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Karadeniz temsilcisi, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı.
Samsunspor, 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Ahmed Kutucu'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 3 lig maçında da forma şansı bulamadı.
