25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Samsunspor, Ahmed Kutucu'yu istiyor

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

calendar 25 Ağustos 2025 10:55
Fotoğraf: AA
Transfer piyasasının en çok konuşulan takımlarından birisi olan Samsunspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Karadeniz temsilcisi, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı.

Samsunspor, 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Ahmed Kutucu'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 3 lig maçında da forma şansı bulamadı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
