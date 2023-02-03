Şampiyonluk oranları bir kez daha değişti!

Süper Lig'de 22. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.
Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın 1.70 olan oranı, 1.40 olarak güncellendi.
Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı 1.95'ten 2.40'a yükseldi.
Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşikaş'ın 7.00 olan oranı, bu kez 10.00 olarak açıklandı.
Trabzonspor'un Antalyaspor galibiyetinden sonra oranı yine 25.00 olarak duyuruldu.
Başakşehir'e 35.00 oran belirlenirken, Adana Demirspor'un oranı 80.00 olarak açıklandı.
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Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın 1.70 olan oranı, 1.40 olarak güncellendi.
Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı 1.95'ten 2.40'a yükseldi.
Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşikaş'ın 7.00 olan oranı, bu kez 10.00 olarak açıklandı.
Trabzonspor'un Antalyaspor galibiyetinden sonra oranı yine 25.00 olarak duyuruldu.
Başakşehir'e 35.00 oran belirlenirken, Adana Demirspor'un oranı 80.00 olarak açıklandı.
ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
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