30 Mayıs
Galatasaray-Başakşehir
20:00
30 Mayıs
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
30 Mayıs
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Mayıs
Castellon-Real Zaragoza
21:30
30 Mayıs
Bohemian FC-Derry City
21:45
30 Mayıs
Cork City-Shelbourne
21:45
30 Mayıs
Shamrock Rovers-Galway United FC
22:00

Şampiyonlar Ligi festivaline yoğun ilgi

UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Münih'te gerçekleşen Festival'e taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

calendar 30 Mayıs 2025 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi festivaline yoğun ilgi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya'nın Münih kentinde Inter ile PSG arasında cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde taraftarlar, festival alanında düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi.

Münih Olimpiyat Park'ta 1 Haziran'a kadar sürecek UEFA Şampiyonlar Festivali, final maçı öncesinde açık hava gösterisine dönüşerek futbol ve müzik tutkunlarını da buluşturdu.

Inter ve PSG taraftarlarının yanı sıra Münih'teki futbol tutkunları, festival alanında futbol topuyla oynanan aktivitelere katılırken takım
formalarını satın alıyor, konserlere katılıyor ve sembolik UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ile fotoğraf çektiriyor.

Bu arada Münih'e gelip de stada giremeyecek taraftarlar, maçı festival alanına kurulacak dev ekranlardan da izleyebilecek.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.