Şampiyon PSG, 3 puana doymuyor!

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında PSG, Le Havre'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şampiyon PSG, 3 puana doymuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2025 19:53
Fransa Ligue 1'in 30. haftasında PSG ile Le Havre karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan mücadelede PSG, Le Havre'ı 2-1 mağlup etti.

PSG'nin golleri 8. dakikada Desire Doue ve 50. dakikada Gonçalo Ramos'tan gelirken, Le Havre'ın tek golünü 60. dakikada Issa Soumare kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte şampiyonluğunu geçen haftaki Angers maçında ilan eden PSG, puanını 77'ye çıkararak Monaco ile arasındaki farkı 24'e yükseltti.

Le Havre ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 27 puanda kaldı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery