Şampiyon PSG, 3 puana doymuyor!

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında PSG ile Le Havre karşı karşıya geldi.



Parc des Princes'te oynanan mücadelede PSG, Le Havre'ı 2-1 mağlup etti.



PSG'nin golleri 8. dakikada Desire Doue ve 50. dakikada Gonçalo Ramos'tan gelirken, Le Havre'ın tek golünü 60. dakikada Issa Soumare kaydetti.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte şampiyonluğunu geçen haftaki Angers maçında ilan eden PSG, puanını 77'ye çıkararak Monaco ile arasındaki farkı 24'e yükseltti.



Le Havre ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 27 puanda kaldı.



