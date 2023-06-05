Şampiyon Fomget'e coşkulu karşılama

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET takımı Ankara'da coşkuyla karşılandı.



Sporcu, antrenör ve yöneticilerden oluşan kafileyi Esenboğa Havalimanı'nda ABB yetkilileri ve aileleri karşıladı.



FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol kupayı başkente getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Cumhuriyet'in 100. yılında ligi şampiyon tamamladıkları için çok mutlu olduklarını anlatan Demirkol, "Çocuklar gerek lig olsun gerekse de finalde olsun müthiş bir mücadele örneği sergilediler. Yenik iken çok iyi bir geri dönüşle maçı aldık ve kupayı kazandık. ABB Başkanı Mansur Yavaş bizlere bu süreçte çok büyük destek verdi. Yönetimiz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki yıl şampiyonlar liginde mücadelemize devam edeceğiz. Kadromuzu koruyarak yeni takviyelere güçlendireceğiz. Başta sporcularımız olmak üzere teknik ekip, idari ve yönetim kurulu kadrolarımıza teşekkür ediyorum. Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.



FOMGET'in takım kaptanı Selda Akgöz, kupayı Ankara'ya getirdikleri için mutlu olduğunu belirterek, yeni hedeflerinin Avrupa'da başarı olduğunu söyledi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET takımı, hafta sonu İzmir'de oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off final maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni yenerek lig şampiyonu olmuştu.





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