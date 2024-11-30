Sami Uğurlu: 'Oyuncularım ellerinden geleni yaptı'

Alanyaspor'un evinde Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta Akdeniz ekibinin teknik direktörü Sami Uğurlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"OLMAMASI GEREKEN BİR POZİSYONDA 10 KİŞİ KALDIK"



Mücadeleyi değerlendiren Uğurlu, "Trabzonspor da çok istekli başladı, 1-0 öne de geçtiler. Ama sonrasında oyunun kontrolünü elimizde tuttuğunu söyleyebilirim. İkinci yarının başlamasıyla birlikte golü bulduktan sonra özellikle 15-20 dakikalık bölümde maçı bitirme şanslarımız oldu. Bu bizim için sevindirici. Maçın sonlarında da kırmızı kart pozisyonu, çok onu değerlendirmeyeceğim. Galipken değerlendirmiyor diye olabilir ama olmaması gereken bir pozisyonda 10 kişi kaldık. Sonrasında tamamen oyunu bizim yarı sahamıza yıktılar. Biz de geçiş yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.



"ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR"



Oyuncularının ellerinden geldiğini yaptığını söyleyen Uğurlu, "Oyuncuların gösterdiği performans çok fazla öz veri istiyor. Son dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Çok inanmışlardı zaten. Alanyaspor, iyi bir takım. Fatih Hoca'nın da ciddi emekleri var. Onun da payı olduğunu düşünüyorum. Oyuncular da çok özveriliydi. Mücadeleyi hiç bırakmadılar. Geçişleri de yapmaya çalıştılar. Oyuncularımın mücadelesi, öz verisi üzerinde durmamız gereken bir konu. Maçtan çıkarmamız gereken konular da var. İki haftada 4 puan önemli ve değerli bizim için. Ama eksiklerimiz var, bunları düzeltmemiz gerekiyor. Umut ediyorum ki önümüzdeki maçlarda farklı olacak." dedi.



"BU GALİBİYET ONLARA ARMAĞAN OLSUN"



Galibiyeti taraftara hediye eden deneyimli hoca, "Uzun süre içeride kazanamamak taraftarları üzüyor. Onlar da iyi mücadele izlemek istiyorlar. Bugün mücadelenin onları mutlu ettiğini düşünüyorum. Bu maçtan sonra da onları arkamızda görmek istiyoruz. Bu galibiyet onlara armağan olsun." sözlerini sarf etti.





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