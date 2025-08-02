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Samet Aybaba'nın yeni görevi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü için Samet Aybaba ile el sıkıştı. Riva'da TFF yetkilileriyle görüşen Aybaba'nın göreve kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

calendar 02 Ağustos 2025 13:45 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 13:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Samet Aybaba'nın yeni görevi!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı ile yollarını ayırdı.

2019-2023 yılları arasında TFF'de Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü olarak çalışan 57 yaşındaki futbol adamı, Ekim 2024'te Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak atanmıştı. Mandıralı'nın yerine ise Samet Aybaba'nın getirileceği öğrenildi. 

Riva'ya giden Aybaba, TFF yönetimi ile bir görüşme yaptı. Aybaba, en son Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenmiş, 2024'te ayrılık kararı almıştı.
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