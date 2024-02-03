Kadro yetersizliği belirgin bir şekilde göze çarpan siyah-beyazlılarda yönetim, kaliteyi arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal'da, Sebastian Coates ismi ilk sıraya yazıldı.



AYBABA'NIN HEDEFİ COATES



Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın araştırmaların sonrasında stoper için yeni hedef olarak Sporting Lizbon'dan 33 yaşındaki Sebastian Coates belirlendi.



SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK



1.96 boyundaki Uruguaylı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması avantaj olarak görünüyor. Teknik direktör Fernando Santos da transfere olumlu rapor verdi.



KARİYERİ



Coates, 492 resmi maçta 46 gol attı, 23 de asist yaptı ve 69 gole direkt katkı sağladı.



