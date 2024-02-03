Samet Aybaba aradığı stoperi Portekiz'de buldu

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Stopere takviye yapmak isteyen Siyah-beyazlılarda aranan ismi Genel Koordinatör Samet Aybaba buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Samet Aybaba aradığı stoperi Portekiz'de buldu
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03 Şubat 2024 12:57
Son güncelleme 03 Şubat 2024 12:59
Kadro yetersizliği belirgin bir şekilde göze çarpan siyah-beyazlılarda yönetim, kaliteyi arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal'da, Sebastian Coates ismi ilk sıraya yazıldı.

AYBABA'NIN HEDEFİ COATES

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın araştırmaların sonrasında stoper için yeni hedef olarak Sporting Lizbon'dan 33 yaşındaki Sebastian Coates belirlendi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

1.96 boyundaki Uruguaylı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması avantaj olarak görünüyor. Teknik direktör Fernando Santos da transfere olumlu rapor verdi.

KARİYERİ

Coates, 492 resmi maçta 46 gol attı, 23 de asist yaptı ve 69 gole direkt katkı sağladı. 

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