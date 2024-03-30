Samandıra'da kritik zirve!

Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul'a çevrildi.
SAMANDIRA'DA ZİRVE
Genel Kurul öncesi camianın önemli isimleri ve divan kurulu üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün (cumartesi) Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla görüşecek.
Ali Koç'a yöneticiler de eşlik edecek. Ali Koç ve kurmayları, Samandıra'da yapılacak bu görüşmede İsmail Kartal ve futbolcuların fikirlerini alacak.
ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ
Ali Koç, cuma günü divan üyeleriyle yaptığı toplantıda, "Yarın Samandıra'da teknik kadromuz ve futbolcularımızla buluşacağız. Sanmayın ki duygusal bir karar aldık. Hep beraber en doğru kararı vereceğiz. Ne yapacağımız tam belli değil ama kesinlikle hiçbir şey yapmadığımız bir durum olmayacak. İnşallah 2 Nisan, sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de bir milat olur." ifadelerini kullanmıştı.
SAMANDIRA'DA ZİRVE
Genel Kurul öncesi camianın önemli isimleri ve divan kurulu üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün (cumartesi) Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla görüşecek.
Ali Koç'a yöneticiler de eşlik edecek. Ali Koç ve kurmayları, Samandıra'da yapılacak bu görüşmede İsmail Kartal ve futbolcuların fikirlerini alacak.
ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ
Ali Koç, cuma günü divan üyeleriyle yaptığı toplantıda, "Yarın Samandıra'da teknik kadromuz ve futbolcularımızla buluşacağız. Sanmayın ki duygusal bir karar aldık. Hep beraber en doğru kararı vereceğiz. Ne yapacağımız tam belli değil ama kesinlikle hiçbir şey yapmadığımız bir durum olmayacak. İnşallah 2 Nisan, sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de bir milat olur." ifadelerini kullanmıştı.