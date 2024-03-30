Samandıra'da kritik zirve!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yöneticiler, bugün Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samandıra'da kritik zirve!
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30 Mart 2024 10:47
Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul'a çevrildi.

SAMANDIRA'DA ZİRVE

Genel Kurul öncesi camianın önemli isimleri ve divan kurulu üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün (cumartesi) Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla görüşecek.

Ali Koç'a yöneticiler de eşlik edecek. Ali Koç ve kurmayları, Samandıra'da yapılacak bu görüşmede İsmail Kartal ve futbolcuların fikirlerini alacak.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ

Ali Koç, cuma günü divan üyeleriyle yaptığı toplantıda, "Yarın Samandıra'da teknik kadromuz ve futbolcularımızla buluşacağız. Sanmayın ki duygusal bir karar aldık. Hep beraber en doğru kararı vereceğiz. Ne yapacağımız tam belli değil ama kesinlikle hiçbir şey yapmadığımız bir durum olmayacak. İnşallah 2 Nisan, sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de bir milat olur." ifadelerini kullanmıştı.

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